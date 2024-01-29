Цекало избавился от особняка на Рублевке и отказался возвращаться в Россию

Цекало избавился от особняка на Рублевке и отказался возвращаться в Россию
Александр Цекало. Фото: Pravda Komsomolskaya/www.globallookpress.com
Продюсер уже несколько лет живет в Штатах

Александр Цекало решил избавиться от российской недвижимости. Проживающий в Калифорнии шоумен уже успел продать свой особняк в Московской области за 430 миллионов рублей на Рублево-Успенском шоссе. С участком, некогда принадлежавшем Цекало, соседствует дом Александра Маслякова и многих звезд российского шоу-бизнеса.

Покупатель получил от Цекало дорогостоящий особняк, обшитый ольхой. Правда, по мнению некоторых экспертов, напоминал здравоохранительное учреждение из-за простецкой архитектурой. Поэтому покупатель согласился не сразу на такую цену.

Однако внешняя обертка – ничто в сравнении с внутренним убранством: десять спален, гараж, бассейн на 20 метров, рабочий кабинет.

На сделке вместо калифорнийца присутствовал его представитель. Александр не намерен возвращаться из Штатов, как пишет Mash, "даже за деньги". Последние четыре года он проживает за океаном с молодой супругой и прекрасно себя чувствует.

Источник: Mash ✓ Надежный источник

В США заявили о "сыгравшей ставке" Путина

Каждый шаг нашего президента под пристальным вниманием

Бербок дерзко высказалась о Путине в Одессе

Некоторые политики стараются усугубить ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей