Тест: угадайте этих известных художников по автопортрету

Каковы ваши познания в живописи?

Как хорошо вы знакомы с живописью? Сможете ли отгадать по автопортретам известных художников?

Портал "Ридлайф.ру" предлагает пройти тест, который точно могут пройти увлеченные живописью люди.

А ранее мы предлагали пройти простой тест на грамотность.