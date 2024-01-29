Эксперт назвал вечно модные вещи

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Мода – явление переменчивое и зависит от массы факторов. Сегодня принято носить одно, завтра другое – никогда не угадаешь, какой тренд взорвется в ближайшее время. Однако эксперты назвали вечно модные вещи, которые будут в тренде всегда и не сойдут с фэшн-Олимпа даже через много лет.
Во-первых, это юбки-миди, а также классический жилет. Правильные комбинации таких предметов одежды превратят их обладательницу в стильную леди. А спортивные брюки вообще не принадлежат ни конкретному возрасту, ни полу. Их могут носить как малыши, так и леди и джентльмены элегантного возраста.
Что касается палитры оттенков, то вне моды и времени был и остается серый цвет. В этом сезоне он на первом месте, так что, надев что-то оттенка голубиного крыла или хмурого утра, вы влет обретете модный лук.
Кроме того, блогеры от фэшн-индустрии отмечают, что деловой стиль давно отошел от классических костюмов и допускает широкие джинсы и домашнюю одежду. Так, некоторые эксперты советуют оверсайз и рекомендуют держать в гардеробе толстовку с капюшоном, которую можно надеть под пиджак, отправляясь на деловое свидание. А главным трендом текущей зимы известный стилист Алеко Надирян обозначил пирсинг.
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