Определены наследники имущества Сергея Пенкина

Артист утверждает, что кандидатов на получение его капиталов достаточно

Сергей Пенкин – успешный и популярный певец, который много и плодотворно работает, а значит, имеет неплохие доходы. Недавно он рассказал, кто может претендовать на получение наследства после его смерти – а оно немалое. Общая стоимость подмосковного особняка и квартиры в центре столицы превышает 100 млн рублей.

Почти 63-летний певец признался, что пока на тему наследных распоряжений еще даже не помышлял. Прямых наследников у него нет, но это ничего не значит, ведь живы две его сестры, подарившие артисту нескольких племянников, а еще живут на свете две дочери покойного брата. Так что бесхозным имущество не останется, найдется, кому передать его по закону.

Что касается места захоронения, то как народный артист, Сергей Пенкин имеет право получить бесплатный участок под могилу на Новодевичьем кладбище, где похоронено немало знаменитостей. Однако "принц серебряный" отказался от такой чести и заявил, что его опустят в могилу только на малой родине в Пензе, где упокоены его родители. А в его пензенской квартире уже сейчас сам артист создал музей имени себя.

Пока же звезда не думает о смерти и активно работает. В наступившем году исполняется 35 лет его творческой деятельности, по этому поводу запланирован масштабный гастрольный тур. В 2024-м намечено уже 40 концертов, а в начале марта планируется сольное выступление в "Крокус Сити Холле" с Академическим симфоническим оркестром им. Силантьева.

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