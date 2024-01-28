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Скандал с вечеринкой Анастасии Ивлеевой стал самым громким в уходящем году. Шум не утихает до сих пор, поскольку после мероприятия многие знаменитости попали под общественный гнев. Поговаривали, что недовольство событие вызвало даже у Владимира Путина.
Только спустя месяц после произошедшего стало известно, как глава России узнал о происходящем в московском клубе "Мутабор". Участница скандальной вечеринки Ксения Собчак утверждает, что именно Никита Михалков назвал президенту имена опозорившихся российских звезд. Более того – режиссер даже показывал Путину видео, называя все сатанинским сборищем.
"Путин его уважает, любит, и Михалков, когда ему надо, вполне может донести свою позицию, привести аргументы, накрутить и убедить в своей точке зрения намертво", – сообщила Собчак.
По ее словам, именно поэтому вечеринка получила такую жестокую реакцию со стороны общественников и российской власти, а ее участники жестко за все поплатились.
Собчак уверяет, что не отказывается от своих извинений, но теперь она знает, кому должна быть благодарна за все последствия ивента Ивлеевой в клубе "Мутабор".
Ранее стало известно, что канал Никиты Михалкова "Бесогон ТВ" закрыли на YouTube за многократные нарушения политики площадки.
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