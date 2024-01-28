Михалков назвал президенту имена опозорившихся российских звезд

Михалков назвал президенту имена опозорившихся российских звезд
Никита Михалков. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Знаменитый режиссер рассказал главе о скандальной вечеринке

Скандал с вечеринкой Анастасии Ивлеевой стал самым громким в уходящем году. Шум не утихает до сих пор, поскольку после мероприятия многие знаменитости попали под общественный гнев. Поговаривали, что недовольство событие вызвало даже у Владимира Путина.

Только спустя месяц после произошедшего стало известно, как глава России узнал о происходящем в московском клубе "Мутабор". Участница скандальной вечеринки Ксения Собчак утверждает, что именно Никита Михалков назвал президенту имена опозорившихся российских звезд. Более того – режиссер даже показывал Путину видео, называя все сатанинским сборищем.

"Путин его уважает, любит, и Михалков, когда ему надо, вполне может донести свою позицию, привести аргументы, накрутить и убедить в своей точке зрения намертво", – сообщила Собчак.

По ее словам, именно поэтому вечеринка получила такую жестокую реакцию со стороны общественников и российской власти, а ее участники жестко за все поплатились. 

Собчак уверяет, что не отказывается от своих извинений, но теперь она знает, кому должна быть благодарна за все последствия ивента Ивлеевой в клубе "Мутабор". 

Ранее стало известно, что канал Никиты Михалкова "Бесогон ТВ" закрыли на YouTube за многократные нарушения политики площадки.

Источник: Telegram
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