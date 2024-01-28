Панин собрался швырнуть в русских государственную премию

Панин собрался швырнуть в русских государственную премию
Алексей Панин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press /globallookpress.com
Беглый артист не унимается и продолжает устраивать провокации

Алексей Панин, наверное, своими скандальными речами прославился едва ли не больше, чем своими ролями. После феваля 2022-го он шустро сбежал из России, поливая бывшую Родину грязью. Он даже собирал деньги на поддержку ВСУ. Теперь он пафосно заявляет о готовности вернуть полученную 20 лет назад государственную премию РФ.

Недавно Госдума в первом чтении приняла законопроект, позволяющий отбирать собственность у тех, кто распространяет фейки об армии. Потерять имущество можно и за призывы к экстремизму, санкциям и антигосударственной деятельности.

Панин осознает возможность "попасть" по принимаемому закону под раздачу и отчаянно хорохорится. В своем микроблоге артист-русофоб заявил, что согласен швырнуть обратно в русских государственную премию, а вот собственности у него в России не осталось.

Однако восторгов у россиян этот пафосный жест не вызвал. Панину припомнили и попрошайничество, и неустроенность в чужой стране.

"Хорошо, если соотечественники помогут. Мир жестокий, к сожалению", – хлестко приложили его в комментариях.

Некоторые откровенно написали, что он надоел со своими заявлениями.

Ранее мы писали, что ряд звезд, приходивших на интервью к Ксении Собчак, потом попадали в неприятности и у них начиналась черная полоса.

Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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