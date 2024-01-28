Арзамасова ошеломила подписчиков налитой грудью в откровенном купальнике

Очередное пикантное фото актрисы оказалось выложено на всеобщее обозрение

Лизу Арзамасову россияне запомнили еще подростком в роли невзрачной зубрилки из сериала "Папины дочки". И долго привыкали к тому, что из гадкого утенка выросла молодая красивая девушка. Очередное откровенное фото молодой актрисы произвело фурор.

Лиза действительно выросла очень красивой и не стесняется показывать свою красоту, публикуя пикантные кадры. Очередное аппетитное фото предстало глазам поклонников: в купальнике с приличным декольте девушка принимала солнечные ванны у бассейна.

О том, что "Галины Сергеевны" больше нет, а есть красивая и сексуальная Лиза Арзамасова, россияне задумались только когда всплыл на поверхность роман актрисы с Ильей Авербухом. Волна поднялась неслабая: публика тут же начала обсуждать и разницу в возрасте, и момент, когда же могли начаться отношения у этих двоих. Ведь познакомились Илья и Лиза еще до ее совершеннолетия.

Со временем слухи улеглись и люди начали радоваться за счастливую и влюбленную девушку. Поклонники актрисы искренне поздравляли ее с замужеством и с рождением малыша. Сейчас супруги задумываются о втором ребенке.

Но время от времени молодая жена и мать напоминает о том, что она – красивая и сексуальная женщина. И шокирует пользователей интернета очередными пикантными кадрами, при этом не стараясь ничего подчеркнуть или принять особо вызывающую позу. Но в любом случае тугая грудь звезды или ее аппетитные бедра привлекают взгляд на каждой откровенной фотографии.

Сама Лиза отмахнулась от вопросов по поводу провокационной позы, демонстрирующей ее глубокое декольте, и послала интересующихся к фотографу. А также задумалась о фотосессии с "приличными фото" в купальном наряде.

"У меня таких снимков за 28 лет жизни – штуки три/четыре и обчелся", – подчеркнула актриса.



Поклонники, прочитавшие эти слова в социальной сети, наперебой заговорили о том, что вопросов к откровенным фотографиям ни у кого нет и они рады посмотреть на любимицу в непривычном образе. Фотография, где наливная грудь знаменитости предстает взору в обрамлении чашек купальника, набрала много просмотров и комментариев.

Ранее мы приводили слова хирурга, уверявшего, что ринопластикой Лиза Арзамасова не ограничилась и подправила в своей внешности еще кое-что.

