Бледанс оправдалась за скандальную выходку с сыном

Бледанс оправдалась за скандальную выходку с сыном
Эвелина Бледанс. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press /globallookpress.com
Телеведущая заявила, что ничего страшного в случившемся не видит

После отдыха в солнечном Таиланде Эвелина Бледанс по-прежнему рассказывает о впечатлениях в своем личном блоге. Ролик, где актриса поцеловала 11-летнего сына прямо в губы, взорвал интернет. Пользователи Сети возмущены тем, что телеведущая поцеловала мальчика не совсем по-матерински, многие считают, что подобное недопустимо. Однако сама звездная мать совершенно ничего страшного в поцелуе в губы не видит.

Артистка рассказала, что подобные моменты крайне редки у них с 11-летним Семеном. Но в момент записи того видео ребенка пробило на нежность, и Эвелина не рискнула оттолкнуть мальчика, чтобы не травмировать его психологически.

"А то, что сын так любит маму, так это прекрасно и замечательно", – уверена звезда.

Нашлись, однако, и подписчики, которые согласны с телеведущей в том, что ничего крамольного в подобном поцелуе нет. Бледанс поблагодарила их за поддержку.

Напомним, Семена Эвелина Бледанс родила, будучи замужем за режиссером Александром Семиным. У мальчика оказался синдром Дауна. Через четыре года супруги развелись, но хорошие родительские отношения сохранили, Александр принимает участие в воспитании сына.

Ранее мы писали, что у Николая Баскова появился шанс начать общение с единственным сыном.

Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
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