Анита Цой простила мужу измены: "Как свинья"

Певица откровенно рассказала о пережитом

Иногда кажется, что в жизни знаменитых артистов все прекрасно и безоблачно. Однако представители творческих профессий сталкиваются с такими же проблемами, что и обычные люди. Например, популярной певице Аните Цой пришлось найти в себе силы для того, чтобы простить загулявшего на стороне мужа.



Певица призналась, что после рождения наследника очень сильно пополнела. На весах появились пугающие трехзначные цифры. Конечно, вес, превышающий 100 килограммов, не добавил артистке сексуальной привлекательности. Ее муж, политик Сергей Цой как-то прямо объявил, что брал в жены красивую женщину, а не такую бесформенную пышку.



Потерявшему интерес к жене мужчине пришлось искать утешение на стороне. Надо полагать, Аните, как и любой женщине, было тяжело узнать об изменах благоверного. Однако Цой, в первую очередь, винила себя и свой непривлекательный внешний вид.

"Когда я на себя реально посмотрела в зеркало, то поняла, что я жирная, как свинья, что я себя запустила. Ну и кого здесь надо винить? Я же плюс еще и истерики ему устраивала", – откровенничает певица.

Артистка в итоге сумела взять себя в руки и вернула хорошую фигуру. После этого отношения в семье наладились. Впрочем, Анита Цой признается, что по природе очень ревнивая, поэтому чтобы не провоцировать себя на неприятные переживания, запрещает себе следить за мужем и проверять его мобильный телефон.



К слову, недавно Анита Цой рассказала, почему ее вышвырнули с "Песни года".

