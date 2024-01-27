Сергей Лавров двумя словами объяснил бегство Киркорова в США

Поступок артиста многих удивил

После того, как поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров засветился на скандальной "голой вечеринке" блогера Насти Ивлеевой, внимание к его персоне резко повысилось. Теперь каждый шаг знаменитости под пристальным наблюдением. Недавно певец отправился в США, чем удивил многих. Своим мнением по поводу произошедшего поделился известный российский продюсер Сергей Лавров.



Стоит отметить, что многие поклонники расценили отъезд Киркорова в США как бегство от проблем, обрушившихся на артиста после нашумевшего вертепа. Люди осудили Киркорова за то, что он отправился в недружественную страну. А вот по мнению Сергея Лаврова, ничего удивительного в этом нет. Продюсер буквально двумя словами объяснил резонансный поступок певца.



Эксперт по знаменитостям напомнил, что Киркоров является "большим ребенком", который привык удовлетворять любые свои хотелки. Как известно, артист фанатеет от американской певицы Мадонны и решил слетать на ее концерт в США.

"Филипп на самом деле – взрослый ребенок. Нравится ему Америка, Диснейленд, американские горки. Он этого никогда и не скрывал", – объяснил поступок знаменитости продюсер.

К слову, недавно стало известно, что Киркорову удалось обогатиться за счет стертого в телешоу блока.

