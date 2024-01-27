Максима Галкина* не пустили в Индонезию: "виновата" Россия

Максима Галкина* не пустили в Индонезию: "виновата" Россия
Максим Галкин*. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press /globallookpress.com
Депортированный комик считает, что концерты отменяют под давлением российских властей

Юмористу-иноагенту не разрешили въезд в Индонезию, где он запланировал концерты. Не прошедший паспортный контроль Максим Галкин* был депортирован в австрийскую столицу. Он считает, что во всем виноваты российские власти.

В своих социальных сетях комик написал, что происшествие в аэропорту – якобы дело рук правительства России, которое, по его словам, просило не допускать Галкина* на территорию острова Бали. Беглый комик-русофоб клялся, что лично видел письмо, но не смог сфотографировать его. Сотрудники аэропорта же, рассказывал юморист, были вежливы и корректны, доброжелательно недоумевая по поводу письма.

"Им гораздо спокойнее удовлетворить просьбу РФ, чем разбираться в вопросах какого-то отдельно взятого артиста, – заявил Галкин*.

Зрителям артист обещал возвратить средства за купленные на концерт деньги. Юморист искренне огорчился срывом концерта, хотя считает случившееся обычными рабочими моментами. Однако он возмущен тем, что Россия якобы тратит время и усилия на "маниакальное преследование несогласных артистов за рубежом.

Супруг примадонны считает, что нет никаких объединенных преследований звезд, выражающих несогласие с правительством России, и хвастается, что лично он за полтора года в Европе и Израиле дал 150 концертов. К слову, причиной отмены выступлений на площадках Казахстана и Таиланда русофоб-иноагент тоже считает усилия российских властей.

Ранее мы писали, что Максим Галкин* может в любой момент потерять замок в Грязи из-за принятого в первом чтении закона о конфискации.

*В РФ признан иностранным агентом

Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
По теме

В США заявили о "сыгравшей ставке" Путина

Каждый шаг нашего президента под пристальным вниманием

Бербок дерзко высказалась о Путине в Одессе

Некоторые политики стараются усугубить ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей