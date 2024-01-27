Бритни Спирс попала в черный список за прогулку без одежды

Бритни Спирс попала в черный список за прогулку без одежды
Бритни Спирс. Фото: ImagePressAgency/face to face/Image Press Agency/www.globallookpress.com
Отель отказался пускать звезду на территорию

Экстравагантная певица Бритни Спирс как никто знает, как устроить перформанс и привлечь внимание к своей персоне. После того как американка освободилась от опеки своего отца, Бритни и вовсе пустилась во все тяжкие. Звезда танцует пугающие танцы, наряжается в шокирующие наряды, а то и вовсе бросилась извиваться с ножом на камеру и нанесла себе несколько порезов. 

Впрочем, теперь Бритни замешана в очередном скандале. Сообщается, что исполнительница перепугала постояльцев отеля, расхаживая по заведению "в чем мать родила". Они пожаловались, что чувствуют себя некомфортно и звезда их раздражает. Непристойное поведение селебрити подтвердили и сотрудники отеля, за что руководство запретило Бритни Спирс посещать заведение. 

Известно, что отель Four Seasons находится совсем недалеко от особняка Бритни, и это ее любимое место. Звезда часто бронировала номера за космические суммы, посещала спа-салон, и именно там певица сделала провокационные обнаженные фото. Ранее руководство отеля уже отправляло 42-летнюю поп-звезду в черный список, однако позже разрешило снова бывать в заведении.

Сама поп-принцесса отреагировала на запрет радостно и заявила, что любит вызывать негодование у людей. 

Ранее стало известно, что Дональд Трамп попал в фильм "Один Дома-2" поставив ультиматум режиссеру. 

Источник: The Sun ✓ Надежный источник
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