Экс-участник "Вечернего Урганта" отказался выступать перед россиянами

Экс-участник "Вечернего Урганта" отказался выступать перед россиянами
Александр Гудков. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Гудков поставил карьеру на паузу

Российский комик Александр Гудков, в прошлом выступавший в команде Ивана Урганта в его вечернем шоу, решил отказаться от выступлений в стране. Как пишут журналисты, ссылающиеся на окружение артиста, тот "не в ресурсе" – да и в принципе не желает появляться на людях.

Александр решил поставить концерты на паузу. К тому же, за долгим простоем последовало падение спроса. А читать заготовленные шутки от малоизвестных людей Гудков уже не желает. Сколько продлится простой – неизвестно. Минимум до конца лета.

Однако на смену Гудкову по-прежнему с радостью готов выйти еще один коллега Урганта – Дмитрий Хрусталев. Но и цена будет немалой: миллион рублей с шапочкой для плавания.

Кстати, до этого сообщалось, что экс-участник "Вечернего Урганта" решил воздержаться от шуток про Россию и согласился на выступления с зачитыванием бумажек на корпоративах. Шоумен проживает в Москве и никуда не пытался уехать, как утверждали его представители.

Над шоуменом между тем сгустились краски. Общественники просят правоохранителей проверить его на предмет финансирования украинской армии и дискредитацию ВС России.

Источник: Mash ✓ Надежный источник
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