"Просто уничтожил": Караулова разрыдалась в эфире Первого канала из-за слов Фадеева

Певица ничего не забыла

Российская исполнительница, телеведущая Юлианна Караулова поведала о неприятной истории, в которую влипла из-за Макса Фадеева. Двадцать лет назад она попытала счастья на "Фабрике звезд" под руководством Аллы Пугачевой на Первом канале.

Из-за пережитого волнения звезда толком и не может вспомнить, как себя вела на пробах у микрофонах. На разборах отчетного выступления, однако, Примадонна заявила, что наглости у ее подопечной не занимать – но "так и надо"

На самом телевизионном проекте Караулова оказалась не без помощи продюсера Максима Фадеева, под руководством которого начинала свой творческий путь на ТВ. Однажды на "Фабрике звезд" психолог предложил ей выпить настойки. На такое предложение юная певица ответила согласие. А затем захмелевшая Юлианна попала в эфир.

Молодую певицу спустя некоторое время вызвали на ковер. Во время разбора полетов Пугачева с ноги открыла дверь, а следом за ней вошел Фадеев, который начал крыть подопечную "трехэтажным матом", напомнив, что та светится в эфире перед миллионами россиян на главном телевизионном канале страны – а та упускает своим поведением столь редкий шанс.

"Просто уничтожил", – вспомнила Юлианна, признавшись, что в тот момент разрыдалась.

Фадеев заставил подопечную вымыться. Впрочем, та не отрицает, что Макс устроил взбучку своей протеже на вполне понятных основаниях. Все произошло в разгар проекта. Так что Караулова успела здорово привыкнуть к камерам и даже временами не красилась.