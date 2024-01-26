Пугачева довела Караулову до слез ударом ноги

Советская певица всегда отличалась жестким нравом

О том, что творила бывшая примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева со своими коллегами, написано немало статей. Очень многие звезды стали жаловаться на Аллу Борисовну после того, как она уехала за границу. Надо полагать, до этого артисты просто боялись последствий. Любопытной историей поделилась молодая певица Юлианна Караулова.



Девушка рассказала, как "Женщина, которая поет" однажды довела ее до слез ударом ноги. Инцидент произошел в то время, когда совсем еще юная Караулова принимала участие в популярном музыкальном телепроекте "Фабрика звезд".



В какой-то момент участница телешоу решила расслабиться с другими девочками. Юлианна вместе с подругами по проекту выпивала алкоголь, но поведение девушек не осталось тайной. Преступниц вызвали на ковер к руководству. В какой-то момент неожиданным ударом ноги Пугачева распахнула дверь и зашла к уже перепуганным артисткам.



Юлианна призналась, что в тот момент очень сильно испугалась. Возможные последствия такого проступка могли быть весьма серьезными, что привело пойманных за руку девушек в состояние легкой истерики, они начали рыдать. К счастью, все обошлось, и теперь Караулова радует публику своими песнями.



К слову, ранее уволенный Дмитрий Дибров озвучил проблему Карауловой в "Кто хочет стать миллионером?".

