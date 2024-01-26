"Все сдохнете": сбежавший в США Разин выступил с заявлением

Артист продолжает пугать публику

Некогда популярный и талантливый продюсер Андрей Разин уже давно испортил свою репутацию и сейчас является одним из самых одиозных представителей российского шоу-бизнеса. Продюсер не прекращает выступать со скандальными заявлениями. Очередная угроза со стороны "культурного" деятеля активно обсуждается в Сети.



Как известно, еще в конце 2022 года продюсер распродал свои богатства в России и сбежал в США. Однако и там он не дает покоя своим бывшим коллегам по отечественной эстраде. Недавно Разин выступил с очередной угрозой в адрес артистов.



Ненависть у композитора вызывает любая звезда, которая тем или иным образом использует композиции нашумевшей в свое время группы "Ласковый май". Разин считает себя единственным правообладателем на творческое наследие, оставшееся после смерти певца Юрия Шатунова.

"Всех приговариваю, все, кто прикоснется к "Ласковому маю" без моего разрешения и правообладателей, все сдохнете! Увидите! Сдохнете и морально, и физически", – брызжет злобой звезда.

К слову, ранее были названы имена новых жертв "проклятия" Разина.

