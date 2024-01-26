"Ни к чему хорошему не приведет": звезда "Ералаша" Лойе о пороках и зависимости

Как живет популярный актер сегодня

С 26 января по пятницам в 19:30 на канале ТВ-3 зрителей ждет большая премьера. В эфире – приключенческий сериал "Зорро", снятый режиссером "Бумажного дома" Хавьером Кинтасом. Оценить захватывающие дух события Калифорнии 1834 года на закрытой премьере собралось немало звезд. В том числе и знакомый всем по "Ералашу" Александр Лойе. С 40-летним актером встретился корреспондент "Утро.ру".

"Только что я сыграл в кино картежника, шулера, ради чего пришлось научиться играть в карты, – рассказал Лойе. – Знаю, что это азартная игра. А вот других пороков у меня нет – я их изжил в себе и состою только из достоинств".

Артист признался, что живет в режиме постоянных самоограничений. Мол, только так и можно выжить и сохранить себя."Главное мое ограничение – цифровая интеллектуальная гигиена, – пояснил он. – Важно не пускать в себя всю информацию, которая валится со всех сторон, строго ее дозировать и ограничивать. И не потреблять новости, которые вас никак напрямую не касаются, если разобраться. Иначе будет каша в голове, которая ни к чему хорошему не приведет в итоге".

Лойе не спорит, что, как и все мы, зависим от телефона, но старается минимизировать свое взаимодействие с гаджетом. Ему, например, плевать на всю возню в тусовке – кто и что сказал кому-то, кто кого-то "отлайкал".