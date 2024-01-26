Как сделать семьянина из бабника: звездный совет

По словам артиста, нужна одна маленькая деталь

Нескончаемый поток женщин в жизни мужчины – не приговор, рассказал певец Александр Иванов, известный под псевдонимом IVAN. Он считает, что сделать из бабника настоящего мужчину может только одна маленькая, но важная деталь — мужчина сам должен хотеть измениться. Артист считает, что стоит человеку влюбиться, и он забудет напрочь обо всех сторонних интрижках и мимолетных увлечениях. Так что стоит лишь дождаться, когда бабник по-настоящему полюбит.



"Мне кажется, "бабничество" – это как-то от неопределенности", — цитирует певца "Пятый канал".

Александр рассказал и то, как просто вычислить того самого неугомонного любителя женщин. Он уверен, что таких людей видно издалека. Артист добавил, что мужчину-бабника можно определить по разговору. Вероятно, все их беседы сводятся к женщинам и чем больше дам мужчина упоминает, тем более вероятно, что перед вами именно бабник.

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