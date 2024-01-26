Киркоров заработал миллионы за стертый блок шоу

Любопытной историей поделился известный продюсер

Сегодня имя Филиппа Киркорова постоянно мелькает в прессе. Такой популярностью артист обязан не новым творческим достижениям, а грандиозному скандалу, разразившемуся после "голой вечеринки". Теперь же всплыла информация о том, что Киркорову удалось урвать кругленькую сумму за стертый блок популярного телешоу.



Любопытными сведениями поделился известный продюсер и шоумен Артур Азизбекян. Ведущий уверяет, что артисту удалось неплохо заработать на передаче, которую так и не стали выпускать в эфир. Речь идет о скандальном телешоу "Что было дальше?". Суть передачи заключается в том, что несколько комиков очень грубо общаются со звездным гостем, заставляя публику хохотать.



По словам продюсера, Киркоров рискнул принять участие в телепередаче, съемки состоялись еще в ноябре. Однако уже в декабре прошлого года поп-король отечественной эстрады стал своего рода персоной нон грата после того, как потряс своими телесами на "голой вечеринке". В итоге организаторы шоу "ЧБД" решили вырезать целый блок с участием оскандалившегося певца.



Впрочем, как утверждает продюсер Азизбекян, этот нюанс не помешал Киркорову озолотиться. Сообщается, что за участие в телешоу Филипп получил целых 30 миллионов рублей. Программа в итоге не вышла в эфир, но свой гонорар артист возвращать не стал.



К слову, ранее Киркорову предрекли массовый бойкот.

