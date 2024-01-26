Раскрыты баснословные гонорары Саши Петрова

Раскрыты баснословные гонорары Саши Петрова
Александр Петров. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
О заработке артиста рассказала продюсер

Продюсер Дарья Новицкая раскрыла, сколько зарабатывает актер Александр Петров. По ее словам, эта сумма колеблется в районе 200-250 тысяч рублей за один день на съемочной площадке. Новицкая заявила, что баснословные гонорары, которые платят "Полицейскому с Рублевки" полностью оправданы. Ведь если Петров появляется в фильме, то картина почти стопроцентно окупается. 

Новицкая добавила, что "заполучить" Александра в свою киноленту мечтают все режиссеры. Именно поэтому артист установил такой ценник и стал чуть ли не самым высокооплачиваемым актером страны. Обошел Петрова по гонорарам разве что Павел Прилучный. 

Продюсер отметила, что деятели кино ценят Петрова не только за окупаемость проектов с его участием, но и за профессионализм и умение перевоплощаться. И хотя про актера часто шутят, что он снимается в каждом мало-мальски значимом фильме, режиссеры продолжают приглашать Александра в свои киноленты.

Впрочем, как и любая знаменитость, Петров не смог избежать критики в свой адрес. Как бы хорошо актер ни смотрелся, многие считают, что играть разноплановые роли ему не удается, и в каждом фильме с его участием получается "Полицейский с Рублевки". 

Ранее стало известно, что после сообщения о расставании с мужем гонорары выросли и у Леры Кудрявцевой. 

Источник: Страсти ✓ Надежный источник
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