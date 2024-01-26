Скончался народный артист России

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В прессе появились печальные новости о смерти известного культурного деятеля. Несколько дней назад прервался земной путь народного артиста Евгения Бикташева.
Как сообщает телеканал "360", покойному было 84 года. Артист внес большой вклад в развитие культурной сферы Татарстана.
Смерть выдающегося артиста очень расстроила его многочисленных поклонников. Представители властей также выразили свои соболезнования, добавляет телеканал RT.
Ранее стало известно о смерти легенды команды КВН "Одесские джентльмены" Евгения Хаита. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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