У Пугачевой и Галкина* скоро не будет замка в Грязи: закон почти принят

Юмористу придется ответить за свои оскорбления в сторону России имуществом

После побега из России звездная чета упорно пыталась продать свой роскошный замок в подмосковной деревне Грязь. Но неоправданно высокая цена отпугивала покупателей, а на предложения взять недвижимость за куда более низкую сумму Пугачева и Галкин* отвечали отказом. Что ж, теперь они могут потерять свой особняк совершенно бесплатно – и не по собственному желанию.

На днях в первом чтении принят закон, который позволяет отбирать имущество у тех, кто распространяет фейковую информацию о вооруженных силах России. К Алле Пугачевой претензий в этом плане нет. А вот ее пятый супруг не раз отметился высказываниями на тему политики, причем красной нитью в его словах проскальзывала поддержка Украины.

Самое смешное – грязевский особняк по документам принадлежит именно иноагенту Галкину*. И если проект закона пройдет все инстанции и его примут окончательно, то шансы на то, что примадонна и ее муж потеряют дикие деньги, которые потрачены на строительство замка и обстановку в нем, возрастают в разы.

Ранее мы писали, что Максим Галкин* ищет новые площадки для выступления, ведь Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд для него отныне – неподходящее место. В первом он получил крупный штраф и негласное место в стоп-листе организаторов мероприятий, во втором пока просто отменили выступление.

*признан иноагентом в РФ