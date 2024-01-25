"Русским ему не стать": вспомнившего о родине Милохина смешали в Сеть с грязью

Пользователи желают блогеру никогда не возвращаться домой

Некогда популярный российский тиктокер Даня Милохин в прошлом году улетел в Эмираты, где рассказывал о резком спаде своей карьеры, безденежье и необходимости ютиться у друзей. Все это время блогер мечтал вернуться домой. Правда, стоило Дане только появиться в Москве, общественники уже принялись грозить ему срочной службой. Недолго думая, тот первым рейсом улетел назад, в Эмираты.

Впрочем, и до релокации Даня успел влипнуть в крупный скандал. Молодой Даня посетовал на жизнь и невыносимую трудность бытия, посмотрев, как его окружение проводит время в Дубае и Европе – и решил стремглав бежать куда-нибудь, где будет веселее и теплее, чем в холодной России. Проблема же заключалась в том, что он выступал в паре с Елизаветой Медведевой в "Ледниковом периоде". Затем – история с исполнением гимна Украины на камеру и скандирование известной фразы, используемой украинскими националистами еще со времен Второй мировой войны.

Однако в одном из интервью Милохин заявил, что не понимает такого отношения к себе. Жил, родился в России – и тут вдруг никто ему не дает права на въезд домой. Тут-то и проснулись негодующие комментаторы, которые продолжают систематически поливать негативом Даню.

"Чучело ты, а не русский. Как вдруг они все в трудной ситуации без денег за границей резко становятся русскими", "Дурачок. Не стоит его воспринимать", "Нужно его отправить в армию на перевоспитание", "Русским ему никогда не стать", – пишут в социальных сетях.