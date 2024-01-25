На премьере "Мастера и Маргариты" Леонид Ярмольник зло подшутил над коллегой

Настрой любимца российских зрителей Леонида Ярмольника в последнее время настораживает его почитателей. Например, звезда фильма "Московские каникулы" наотрез отказался широко праздновать свой юбилей – 70 лет, предпочтя отметить его в узком кругу. Более того, он заявил, что удивить или порадовать его уже ничем нельзя.

Кроме того, Леонид Ярмольник много лет упорно не желает становиться народным артистом не только в глазах зрителей, но и на бумаге. По его словам, когда народными были Яковлев и Евстигнеев, "они были другими".



"А сегодня каждый третий", – подчеркнул артист.

На светских мероприятиях Ярмольник – редкий гость, однако его любят журналисты за то, что он всегда находит минутку для общения с прессой. На премьере "Мастера и Маргариты", правда, нередко интервью прерывается из-за бесконечных желающих приветствовать звезду. Когда к Ярмольнику подошел Алексей Гуськов, актер жестоко подшутил над ним, заявив, что Гуськов постоянно мешает ему оказываться в кадре. В итоге Ярмольник выгнал Гуськова из кадра: униженный актер быстро ретировался, дабы не загораживать коллегу.

"Есть люди, которые постоянно мешают мне входить в кадр. И это Алексей Гуськов", – с улыбкой отреагировал Леонид.



Ранее мы писали, что Леонид Ярмольник жестко приложил зазвездившегося актера из сериала "Слово пацана" Никиту Кологривого, не простив ему уничижительных слов в адрес Иннокентия Смоктуновского и Александра Абдулова.

