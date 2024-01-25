Подавленная Лолита сделала заявление о своей карьере

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Исполнительница Лолита Милявская сообщила журналистам, что теперь не испытывает интереса к шоу-бизнесу. Концерты исполнительницы теперь под угрозой.
Лолита заявила, что понятия не имеет, состоятся ли запланированные по России выступления в рамках ее юбилейного тура, отмененного после ее появления на площадке клуба "Мутабор" в компании "голых звезд", заявившихся на организованную Анастасией Ивлеевой вечеринку.
Как пишет РИА "Новости", из семи запланированных концертов Милявская даст только один – в подмосковном Чехове. В местном культурном центре "Дружба" признались, однако, что билеты "по-тихому" возвращают в кассы. Выступление никто не рекламирует – вероятнее всего, в скором времени мероприятие либо отменят, либо перенесут.
До этого Милявская заявляла, что никогда не испытывала желания построить карьеру за пределами России.
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