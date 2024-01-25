Выдворенный из ОАЭ и Таиланда Галкин* пытается найти новую площадку для концерта

Опальный комик пригласил зрителей посетить его концерт на Бали

Беглый комик Максим Галкин* не успокоился, попав в черный список двух стран за свои высказывания. Единственный ныне кормилец семьи колесит по миру, развлекая публику своими политическими шуточками. Но география мест, где его рады видеть, уже сузилась на три страны. Ближайшее выступление юморист запланировал на сказочном Бали.

На своей странице в социальных сетях Галкин* радостно пригласил зрителей посетить его юмористический концерт. Учитывая, что его программа рассчитана прежде всего на юмористическую аудиторию, интересно, наберется ли на острове достаточное количество зрителей.

Напомним, в Таиланде концерты комика отменили: устроители просто прекратили продавать билеты, ничего не объясняя. По слухам, организаторы недовольны русофобским подтекстом политических шуточек юмориста. Проштрафился (причем в прямом смысле слова) Галкин* и в Дубае. Там ему влепили штраф в 2,4 миллиона рублей и запретили выступать на территории ОАЭ.

После побега из России огромная русскоязычная аудитория для мужа примадонны потеряна, так что он осваивает страны, где еще есть русские. Так, в марте его концерт состоится в Вильнюсе, причем изначально планировалось одно выступление, но билеты раскупили мгновенно. В итоге решили повторить мероприятие, о чем юморист сообщил в видеоанонсе на литовском языке.

Ранее мы писали, что Галкин* поругался с Пугачевой из-за спасения Киркорова.



*признан иноагентом в РФ