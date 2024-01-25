Концертный директор Орбакайте взбесился после вопроса о паспорте США у певицы

Концертный директор Орбакайте взбесился после вопроса о паспорте США у певицы
Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Менеджер заявил, что пытающиеся "отменить" артистку общественники теперь должны ответить перед законом

Концертный директор Кристины Орбакайте Александр Качан прокомментировал слухи о наличии американского паспорта у исполнительницы – об этом утверждает организатор концертов певицы Сергей Зайцев, заявивший, что у той и в помине нет паспорта США.

Напомним, слухи о наличии американского паспорта у наследницы Примадонны поползли после того, как общественники в Благовещенске призвали местные власти запретить концерты звезды, объясняя это "паспортом США", который якобы имеется у Орбакайте. Учитывая, что Белый дом оказывает финансовую поддержку украинской стороне, с которой Россия ведет боевые действия, ситуация получается двоякой. 

Однако концертный директор после наведения справок заявил, ссылаясь на Качана, что певица никогда не имела паспорта Соединенных Штатов – нет такового у нее и сейчас. А общественники, которые призывают к "отмене" Орбакайте, теперь должны как-то ответить за такую клевету.

"Пусть ответят перед правоохранительными органами, с какой целью и по чьему заказу они распространяют клевету и разжигают ненависть в отношении Кристины Орбакайте", – высказался Зайцев.

Сама певица, кстати, ошарашена таким поворотом событий в родной стране – ни Кристина, ни ее представители не могли предположить, что дело дойдет до отмены концертов.

Источник: Amur.life ✓ Надежный источник
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