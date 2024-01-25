"Россия мне дана в награду": Повалий спела о беспощадной ярости к врагам

"Россия мне дана в награду": Повалий спела о беспощадной ярости к врагам
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Прямота и принципиальность Народной артистки достойны восхищения

Сказанные в марте 1932 года слова Максима Горького "С кем вы, мастера культуры?" сегодня снова актуальны. Ведь многих артистов упрекают в отсутствии ясной позиции по отношению к происходящему внутри и за пределами России. Кто-то предпочитает тихонько отсидеться, кто-то отрекается от Родины и уезжает, а кто-то говорит, что любит, ценит и уважает свою страну. В искренности иных сомневаешься.

Но только не в случае с Таисией Повалий.

Ее принципиальная позиция восхищает – она может стать примером для многих коллег. Певица одной из первых на эстраде прямо заявила: "Я – с Россией! Я – за правду!" Конечно, Повалий знает, что врагов нашей Родины она со своей прямотой, желанием жить именно здесь, раздражает и даже злит. Сколько камней летело в Повалий, сколько оскорблений она вынесла. Но артистка не сломалась, не изменила своим убеждениям, а только укрепилась в вере и любви к России.

Все свое отношение к самой большой на планете стране она выразила в песне "Россией живу!", премьера которой состоялась только что. "Беспощадна к врагам твоя чистая ярость", – поет артистка. И сразу вспоминаешь, сколько горя перенесла наша Отчизна, но победить и покорить ее еще никому не удавалось. Поэтому эта песня – еще и память обо всех, не пришедших сынах.

Каждая строчка здесь звучит как клятва: "Перед небом могу я тебе обещать, // Что с тобой, моя Русь, // Никогда не расстанусь! // И радость, и горе с Россией делю, Поля в синеве, белых ангелов крылья. // Россией живу, Россию люблю – // Молитва моя, и надежда, и сила".

В этой пронзительной композиции Повалий прямо говорит: "Россия, как жизнь, мне в награду дана в награду, // И любовь мою к ней ветер зло не остудит". Для каждого из нас нас эти слова могут стать девизом и мотивацией.

"Я – ориентир для всех нуждающихся в осознании происходящего, я маяк для желающих правды", – так объяснила корреспонденту "Утро.ру" певица желание петь о России и прославлять ее.

Важно заметить, что песни о любви к Родине были в репертуаре Повалий всегда. При этом она никогда не исполняла конъюнктурных композиций, а говорила и пела только то, что у нее на сердце и в душе. Вспоминается, например, "Край березовый", где она поет "Ах, ты, Русь моя, песня нежная, сторона моя, ненаглядная".

Но "Россией живу!" – это, пожалуй, самая мощная патриотическая песня у Таисии Повалий. Песня – откровение, песня – исповедь, песня – гражданское высказывание, песня – признание, песня – ответ врагам.

Эта ода нашей стране от самой русской украинки проникает в самое сердце.

И трогает до слез. 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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