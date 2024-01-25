Резкое высказывание Лужиной о беглой Пугачевой обернулось страшным скандалом

Резкое высказывание Лужиной о беглой Пугачевой обернулось страшным скандалом
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Неожиданная реакция вставших на защиту Примадонны сильно удивила

После событий 24 февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. Израильское гражданство и синий паспорт "даркон", как писали СМИ, Народная артистка Советского Союза получила в Иерусалиме 22 мая прошлого года.  

И ладно бы просто уехала, а то ведь на пару с мужем-иноагентом поливает теперь грязью Россию, которая им все дала. "Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами", – сказала артистка об оставшихся на Родине.

"Значит, она тоже холопка, раз жила среди холопов столько лет!" – справедливо заметила актриса Лариса Лужина. "Мне казалось, что Алла такая мудрая женщина, я ее считала умной. Человеком соображающим. А с этим заявлением про холопов и рабов что-то там переклинило у нее", – пояснила позже в одном из интервью.

Но это ее высказывание о беглой Примадонне потом обернулось страшным скандалом.

"На каком-то творческом вечере люди стали просить, чтобы я не говорила ничего плохого про их любимую певицу", – вспомнила Лужина.

Впрочем, она и не собиралась. Говорит, что все те, кто уехал и выступает против России, ей неприятны. "Не хочу про них ни знать, ни слышать, ни говорить", – заметила мудрая Лариса Анатольевна. 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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