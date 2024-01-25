Против умершего Юдашкина ввели западные санкции

Наряды кутурье запрещено показывать за границей

В мае 2023 года не стало знаменитого модельера Валентина Юдашкина, который долгие годы боролся с тяжелейшей формой онкологии. Как оказалось, незадолго до своей гибели он пережил серьезный удар – против детища всей его жизни ввели западные санкции.

После февральских событий Дом моды Юдашкина перестали допускать на важные показы. В том числе и неделя моды в Париже была для русского кутурье под запретом. Не исключено, что это могло серьезно отразиться на его здоровье и мотивации жить дальше.

Даже после кончины Юдашкина модный западный мир не изменил к нему своего отношения, сообщает женский журнал "Клео.ру". До сих пор наряды от российского дизайнера не могут показать на главном событии индустрии в Париже.

"Дом моды не сможет показать коллекцию онлайн в 2022 году в связи с санкциями, так и продолжается по сей день. Бренд состоит в числе член-корреспондентов Федерации моды, но пока не показывается", – пояснили в пресс-службе.

Говорят, что решение принимал президент Федерации высокой моды Ральф Толедано.

Ранее дочь Юдашкина раскрыла правду о скандале с Пугачевой на похоронах отца.