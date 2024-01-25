Через полгода: объявлено о возвращении Реввы в Россию

Через полгода: объявлено о возвращении Реввы в Россию
Александр Ревва. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Шоумен увез семью в Дубай

Захар Прилепин публично осудил побег Александра Реввы из России. Он заявил, что шоумену должно быть стыдно за это, ведь пока в родном для Ревы Донецке гибли люди, он сидел в самолете в Дубай. Публицист уверен, что скоро "Артур Пирожков" снова прибежит на родину. 

"Не надо быть пророком, чтоб предсказать, что через полгода Ревва приедет в Россию с концертами", – объявил он о возвращении звезды.

Рева собрал свои вещи и увез семью после того, как его вырезали из "Песни года". Артист планирует жить в своем роскошном особняке в Дубае на гонорары, которые он заработал на новогодних корпоративах.   

Впрочем, это уже вторая попытка шоумена эмигрировать. После февраля 2022 года артист пытался бежать в Испанию. Однако привыкший жить на широкую ногу Рева истратил все накопления за полгода и позорно вернулся в Россию. На очевидные вопросы он ответил, что не пытался переехать за границу, а просто отдыхал в теплой стране. 

После второй такой выходки общественность посоветовала артисту не вести себя как ребенок, а брать пример с Лолиты, которая осталась без концертов, но не бросает свою страну.

Ранее стало известно, что певица Юлия Ковальчук покинула Россию после сообщения о покупке второго дома в Испании. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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