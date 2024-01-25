Леон Кемстач из "Слово Пацана" рассказал, с кем готов пойти на свидание

Леон ответил на главный вопрос своих фанаток

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" стал невероятно популярен в прошлом году, а вместе с тем вознес до небес и популярность актеров. Сейчас главных героев зовут на интервью и снимают с ними передачи. Так, Леон Кемстач, сыгравший одну из главных ролей, недавно заявил, что готов отправиться на романтическую встречу только с моделью Кайли Дженнер.

"Я бы пошел на свидание с Кайли Дженнер. Но, честно признаться, мне сейчас не до отношений", — ответил Леон на главный вопрос своих фанаток.

По мнению 15-летнего актера, в столь юном возрасте отношения не приводят ни к чему хорошему, а вот неприятные последствия остаться могут. Однако Леон все же готов сделать исключение ради 26-летней американской модели.

О любви молодой артист размышляет с позиции взрослого — в этом возрасте девочек интересуют эгоистичные, избалованные мальчики, а он хочет быть партнером, взрослым и осознанным, заявил Леон в интервью. Герой сериала "Слово пацана" добавил, что своего человека он пока не нашел.

Впрочем, до этого Леон Кемстач рассказывал о желании сняться в Голливуде. Возможно, к этому времени Кайли Дженнер бросит Тимоти Шаламе и будет свободна для амбициозного российского артиста.

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