Арбенина выступит с "Ночными снайперами" в Приморье после угрозы отмены концерта

Арбенина выступит с "Ночными снайперами" в Приморье после угрозы отмены концерта
Диана Арбенина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press /globallookpress.com
Власти региона решили не отменять концерт, не найдя в репертуаре группы нарушений

Намеченный на конец февраля концерт группы "Ночные снайперы" состоится, так как его согласовали с Минюстом Российской Федерации. Однако риск отмены был до последнего.

Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина за последние два года неоднократно оказывалась в центре скандалов после своего выступления российской спецоперации. Спустя время концерты артистки стали массово отменять. После этого певица поменяла мнение и однозначно поддержала СВО, встретившись с женами военных и даже спев с одной из них на сцене. Тем не менее, некоторые общественные деятели по-прежнему требовали наказания артистки и даже лишения ее гражданства.

Недавно в телеграм-канале губернатора Приморья Олега Кожемяко один из подписчиков попросил не допускать выступления Арбениной. Однако депутат парировал, что иноагентом лидер группы не является и в репертуаре нет ничего, что нарушало бы законы цензуры. Тем не менее, билеты на концерт еще недавно не продавали, и возможность их купить появилась только на днях.

Напомним, в октябре прошлого года приезд певицы в Йошкар-Олу сорвали общественники. Сама Диана Арбенина практически не комментирует ситуацию, сложившуюся вокруг ее творчества и отмены гастролей и концертов. Певица утверждает, что главное для нее – возможность дарить людям творчество.

Ранее мы писали, что Арбенина устроила скандал во Внуково из-за грамматической ошибки на баннере.

Источник: Сайт администрации Владивостока ✓ Надежный источник
По теме

В США заявили о "сыгравшей ставке" Путина

Каждый шаг нашего президента под пристальным вниманием

Бербок дерзко высказалась о Путине в Одессе

Некоторые политики стараются усугубить ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей