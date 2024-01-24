Дальше будет хуже: продюсер предрек массовый бойкот сбежавшему Киркорову

По словам Рудченко, организаторам придется тщательно взвешивать риски, приглашая поп-короля выступить в регионах

Филипп Киркоров, наверное, сто раз пожалел, что поддался на уговоры и "зашел не в ту дверь" клуба "Мутабор". Последствия, обрушившиеся на него после "голой вечеринки", только наращивают мощь. Не исключено, что в регионах продолжат отменять концерты поп-короля.

Павел Рудченко, музыкальный критик, считает, что риск срыва выступлений Киркорова по России по-прежнему велик и спадет не скоро. Каждый организатор, решивший пригласить опального певца, сильно рискует и должен тщательно взвесить все за и против. Решение работать с Киркоровым или нет – на совести устроителей мероприятий.



"Если организатор пригласит Киркорова, это двояко: пойдут ли люди или будут бойкотировать", – подчеркнул критик.



По словам Рудченко, велика вероятность, что организаторы семь раз отмерят, прежде чем отрезать один раз и пригласить опасного артиста выступать.

Напомним, после устроенной блогером Настей Ивлеевой "голой вечеринки" на ее участников обрушились неприятности. Филиппу Киркорову досталось поболее других. Его вырезали из "Песни года" и новогоднего фильма, "Зимнее Show" обошлось тоже без него. Предположительно, наказание поп-короля продлится до весны. По крайней мере, пока что его фамилия не вычеркнута из списка участников некоторых масштабных концертов, в том числе мероприятия в честь 8 марта.

Ранее мы писали, что Киркоров сбежал от проблем за океан.

