"Отмененная" Лолита сделала заявление о концертах за пределами России

Певица высказалась о своей карьере после "голой вечеринки"

"Отмененная" на телевидении после скандальной звездной вечеринки Лолита Милявская сообщила, что не собирается уезжать за пределы России и сворачивать в стране концертную деятельность. Артистке вполне комфортно и здесь. А Украина со странами Европы давно обложили ее множеством запретов.

Лолита уверяет, что никогда не мечтала о всемирной славе. Вполне достаточно и той известности, которую она снискала в России за десятилетия. На Украине же Милявская с давних пор под запретом – следовательно, в Европе она имеет аналогичный статус.

Певица напомнила, что в принципе редко выезжает из РФ. Ну а теперь в принципе нелепо предполагать саму возможность для проведения турне по странам.

"Мне всегда было комфортно работать только у нас. И желание покорить мир никогда не посещало", – высказалась исполнительница.

Ранее мы писали, что после неприятностей из-за появления на "голой вечеринке" в московском клубе Филипп Киркоров улетел в Соединенные Штаты.