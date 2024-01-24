Сбежавший на Запад актер Трескунов обратился к россиянам

Семен назвал себя патриотом страны и не согласен с теми, кто обвиняет его в ненависти к родине

24-летний актер Семен Трескунов, запомнившийся массовому зрителю после сериала "Ивановы-Ивановы", уже давно проживает за пределами России. С февральских событий 2022 года актер критически высказывался в адрес родной страны, однако недавно заявил о своем патриотизме.

В одном из недавних интервью Трескунов заявил, что считает себя патриотом Родины и любит родной язык, на котором постоянно творит.

"Кучу литературы прочитал, жил в России и знаю ее историю. Чем я хуже Горбачева?" – недоумевает Трескунов.

24-летний артист уверен, что его просто неправильно поняли – а все из-за сложившихся событий. Да обосновался в Испании вовсе не из-за политических и гражданских принципов, а по иным обстоятельствам.

"Почему люди считают, что для меня какие-то вопросы сложных нравственных выборов более значимы, чем вопросы личного комфорта? Почему люди считают, что я от этого предал собственную страну?" – негодует 24-летний актер.

Трескунов, тем не менее, уверен, что все его соотечественники оказались "в ловушке очень мощного когнитивного искажения", которое пока, увы, точными словами не описать.

Ранее Трескунов обвинил художественного руководителя МХТ имени Чехова Константина Хабенского в предательстве Дмитрия Назарова*, уволенного из учреждения.

*признан иностранным агентом решением Минюста