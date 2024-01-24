Взвывшего за границей Шаца* разжаловали в курьеры

Карьера Михаила пошла под откос

Многие до сих пор удивляются, отчего некоторые российские артисты решили, что, уехав за границу, сумеют сохранить такие же сладкие условия жизни, какие были в родной стране. С известных событий зимы 2022 года прошло достаточно времени, и беглые актеры начинают постепенно прозревать. Так, резко упавшим уровнем доходов очень опечален юморист Михаил Шац*.



В России артист пользовался огромной популярностью у публики и мог позволить себе жить на широкую ногу. Теперь беглец обосновался в Израиле, где по большому счету никому не нужен, а кушать также сытно все еще хочет. Отныне Шац* вынужден давать небольшие концерты для русскоязычной публики.



Надо полагать, серьезные гонорары это не приносит. На недавнем концерте юморист пожаловался, что в Израиле оказался ниже по социальной лестнице, чем простой курьер. Мол, представителям этой немудреной профессии проще живется в стране, так как они знают иврит и зарабатывают больше юмориста. В Сети бурно отреагировали на стенания артиста. Люди предложили Михаилу меньше ныть и отправили его самого работать курьером.

"Пусть идет в курьеры тогда, кто мешает?", "У него что? Лапки? Он не может пойти курьером работать? Вместо того, чтобы ныть со сцены?", "Он не умеет трудиться. Только языком чесать. Но языком чесать не мешки ворочать", "Так курьеры работают. В отличие от пустозвона бесталанного Шаца", – пишут в Сети.

К слову, ранее в очередной скандал попала бывшая жена Михаила Татьяна Лазарева*.





*признаны иностранными агентами в России.