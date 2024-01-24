Лиза Моряк рассказала о съемках в гробу: "Помог пережить алкоголь"

Коллеги сообщили, что напиток защитит ее от всего плохого

Лиза Моряк рассказала, что не считает себя суеверной. Однако, когда играла умершую героиню в сериале, предпочла прибегнуть к давней традиции, которая есть у актеров. На съемочной площадке считают, что бутылка водки в гробу спасет артиста от плохих последствий приметы.

"Когда я легла в гроб, мне принесли бутылку с алкоголем, я легла на нее", — передает слова актрисы "Пятый канал".

Рассуждая о сверхъестественном и мистике, Лиза призналась, что водка в гробу – больше вопрос этики, чем суеверия. Она рассказала, что после съемки спиртное выпили все участники команды. Моряк сообщила, что в целом она никогда не прислушивается к приметам, но алкоголь под подушкой считает своего рода талисманом, который защитит от всего плохого.

Считается, что живому человеку нельзя ложиться в гроб, это очень плохая примета. После этого с актером может произойти много неприятностей и даже смерть.

Так, известно, что скончавшемуся в декабре прошлого года "Пухляшу" из группы Little Big, за два дня до смерти подарили гроб. Затем молодого певца нашли мертвым в своей квартире. Многие поклонники и коллеги назвали это происшествие жуткой мистикой.