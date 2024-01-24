Известный композитор рассказал о проблемах с психикой у Киркорова

Музыкант и раньше вел себя скандально

Королю российской эстрады сегодня не позавидуешь. Во-первых, он умудрился лишиться своей короны, во-вторых, все попытки вернуть ее оказались безуспешными. Музыкант угодил в громкий скандал в конце минувшего года, когда "вошел не в ту дверь".

Нарочито вульгарное поведение стоило Филиппу Киркорову и другим участникам "голой" вечеринки, организованной Настей Ивлеевой, карьеры, по крайней мере, временно. Сначала звезд накрыла волна жестокой критики, после чего к ним применили суровые санкции.

Исполнитель хита "Снег", конечно, попытался извиниться за свое поведение, но не сработало. В искренность его слов мало кто поверил. Да и финансовая поддержка для жителей Белгорода ситуацию не исправила. Так что певец сбежал из России.

Примечательно, что музыкант и раньше вел себя скандально, правда, ему все сходило с рук. Однако известный российский композитор Евгений Кобылянский намекнул, что в какой-то момент у Филиппа Киркорова начались проблемы с психикой.

"Когда уж унесло кукуху, и земля ей пухом", – сыронизировал бывший продюсер Григория Лепса.

Ранее он же оценил творчество Ярослава Дронова. Евгений Кобылянский объяснил, почему SHAMAN стал трагедией для российского шоу-бизнеса. По мнению композитора, молодой певец является не личностью, а проектом.

