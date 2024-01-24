Почему SHAMAN стал трагедией для российского шоу-бизнеса

Экс-продюсер Лепса сделал неожиданное заявление

Поднявшись на волне патриотических настроений, автор и исполнитель песен SHAMAN за последние два года стал одним из самых популярных и высокооплачиваемых звезд на российской эстраде. Творчество музыканта сегодня особенно востребовано со стороны народа. Однако с коллегами по цеху ситуация иная.

SHAMAN резко ворвался на вершину музыкального Олимпа и мгновенно покорил сердца миллионов россиян. Безусловно, многие люди положительно восприняли не только творческие способности артиста, но и его политическую позицию.

К слову, Ярослав Дронов, в отличие от ряда своих коллег, успел посетить прифронтовую зону и выступить для жителей новых регионов. Однако для отечественного шоу-бизнеса молодой певец стал трагедией. По крайней мере, такого мнения придерживает бывший продюсер Григория Лепса.

Евгений Кобылянский заявил, что некоторые представители шоу-бизнеса воспринимают новичков, которые пытаются встать на их уровень, как целую трагедию. Не исключено, что подобная реакция может быть вызвана завистью.

При этом продюсер не стал скрывать своего неоднозначного отношения к музыканту и подчеркнул, что SHAMAN для него является проектом, а не личностью. Самому Ярославу Дронову, сегодня, конечно, не до перепалок с коллегами – он пытается отбиться от критиков.