Киркоров сбежал в США от долгов и хейта

Киркоров сбежал в США от долгов и хейта
Филипп Киркоров. Фото: Petrov Sergey/news.ru /globallookpress.com
Поп-короля засекли возле здания, где состоялось очередное выступление американской звезды

Казалось бы, для Филиппа Киркорова скандалы и эпатаж – привычно, как сценический костюм. Однако последняя выходка, как ни удивительно для поп-короля, с рук ему не сошла. Видимо, не вынеся лавины последствий, обрушившихся на его многострадальную голову, Киркоров сбежал в США от долгов и хейта.

Многократно привыкший рисковать, поп-король не раз встревал в громкие скандалы, порой проходя по тонкой грани и чудом не сваливаясь в омут безызвестности, а то и несвободы. Увы, "голую вечеринку" не простили даже любимцу миллионов россиян. Да не просто не простили, а разозлившиеся сограждане всерьез взялись за обнаглевших знаменитостей, в сложный для России период допустивших вакханалию и разнузданность.

Киркорова вырезали из всех записанных передач, сняли со всех концертов, организаторы выступлений шарахаются от него, как черт от молитвы.

Поп-король пытался выправить все, как обычно, обаятельной улыбкой и звоном тугого кошелька. Он перевел крупную сумму на помощь белгородцам, но этого осуждающим оказалось мало и они потребовали помочь еще и жителям новых российских регионов. Но Киркоров не торопится ни помогать, ни хотя бы просто поехать в зону СВО.

Более того, он умчался на другой континент. Поп-короля заметили возле Madison Square Garden, где прошел концерт Мадонны в Нью-Йорке, держащего в руках пакеты с мерчем артистки. Учитывая, что только недавно фискалы содрали с него 8 миллионов невыплаченных налогов, плюс многочисленные отмены, легкомысленная поездка на концерт штатовской коллеги выглядит по меньшей мере странно.

Ранее мы писали, что Алла Пугачева получила выговор от мужа-иноагента за то, что предприняла попытки спасти экс-супруга от наказания.

Источник: Mash ✓ Надежный источник
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