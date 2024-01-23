"Просто чушь!": SHAMAN вышел из себя после обвинений россиян

Люди заподозрили, что артист вовсе не поддерживает российского президента

Певец Ярослав Дронов, более знакомый публике под псевдонимом SHAMAN, выпустил новую композицию. Клип на песню "Живой" был опубликован на официальной странице артиста 18 января. Вскоре после этого разразился грандиозный скандал. Россияне накинулись на него с обвинениями, что он таким образом поддержал известного оппозиционера.

Публика увидела отсылку в некоторых сценах и отрывках стихов к Алексею Навальному*. В начале клипа Дронов сидел в тюрьме аналогично тому, как сейчас отбывает заключение политик.

"Ты – воин света, / Который остался живой", – поет SHAMAN в этот момент.

Дополнительно люди напомнили, что песня вышла в свет в день годовщины возвращения Навального* в Россию после инцидента с "новичком".

Журналисты решили спросить у артиста, как он относится к таким заявлениям в свой адрес. В ответ SHAMAN вышел из себя и указал, что не стоит серьезно воспринимать все домыслы – он вкладывал в творчество совсем иной смысл. Свое отношение к происходящему он описал словами Владимира Путина.

"Болтовня, которую нечего обсуждать. Просто чушь! Все выковыряли из носа и размазали по своим телеграм-каналам", – выпалил Дронов.

По его словам, композиция посвящается многовековой истории России, которая и сейчас вынуждена сражаться за правду.

*внесен в список террористов и экстремистов в РФ