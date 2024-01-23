Отправят на принудительное лечение: у Шарлота нашли психическую болезнь

Отправят на принудительное лечение: у Шарлота нашли психическую болезнь
Кадр: YouTube.com
По крайней мере, в этом убеждают суд адвокаты защиты

Сжегший российский паспорт певец Эдуард Шарлот продолжает сидеть в СИЗО после своего возвращения в Россию из Армении. Во время пребывания за границей артист вел себя довольно провокационно, и за некоторые выходки ему теперь грозит реальный уголовный срок на Родине.

Самое максимальное наказание по сумме статей для Шарлота – семь лет. Сейчас он сидит в камере вместе с тремя мужчинами. На улицу, по словам певца, его никто не выпускает, он был там максимум три раза за все время ареста с ноября. 

Периодически его проведывает в СИЗО девушка, которая привозит передачки, а также отец, с которым он смог наладить отношения после начала судебного разбирательства. Мужчина даже готов заплатить круглую сумму за сына, чтобы его выпустили под залог – на это он может только взять кредит.

На ближайшее время Шарлоту назначили судебно-медицинскую экспертизу. Адвокаты защиты настаивают, что некоторое время назад у него нашли психическую болезнь – биполярное-аффективное расстройство, из-за которого он и совершал странные поступки. Если диагноз подтвердят, то артиста отправят на принудительное лечение.

Ранее сжегший паспорт РФ Шарлот попросил прощения за свои поступки у патриарха Кирилла. Также он извинился перед SHAMAN и Екатериной Мизулиной. 

Источник: SHOT
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