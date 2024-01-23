"Я пытался забыть свою родину": Юрий Бардаш счастлив получить паспорт России

"Я пытался забыть свою родину": Юрий Бардаш счастлив получить паспорт России
Юрий Бардаш. Фото: кадр из youtube
Создатель коллективов "Грибы" и Quest Pistols поделился радостью

Луганчанин Юрий Бардаш похвастался обретением главного документа России. Паспорт с двуглавым орлом он получил спустя два года проживания в столице и признался, что особенную радость ему доставило звучание российского гимна на вручении.

"Я в 20 лет начал колесить по миру и даже пытался забыть свою родину", – признался продюсер.

Бардаш стал известным в качестве хореографа, позже – продюсера и создателя двух коллективов – "Нервы" и Quest Pistols, быстро завоевавших популярность у зрителей. Через несколько лет он выпустил в мир еще два проекта: группу "Грибы" и исполнительницу Луну.

После начала СВО Юрий Бардаш открыто выказал поддержку России, за что получил массу угроз от сторонников украинского майдана. Продюсер перебрался в Россию, теперь живет в столице и создает патриотическую музыку. В частности, Юрий работает над проектом поддержки молодых исполнителей "Звук моего региона".

С точки зрения недавно приехавшего он считает, что поддержки у начинающих артистов-патриотов нет. Он выразил надежду, что со временем патриотизм войдет в моду в хорошем смысле этого слова и ситуация изменится.

Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", новоиспеченный россиянин поделился радостью с подписчиками своего телеграм-канала, процитировав бессмертные строки Владимира Маяковского.

Ранее мы писали, что отменять концерты Кристины Орбакайте начали из-за ее американского паспорта.

Источник: Абзац ✓ Надежный источник
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