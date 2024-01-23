"И умерли в один день": пронзительные истории ухода Чуриковой, Зельдина и Рахимова

"И умерли в один день": пронзительные истории ухода Чуриковой, Зельдина и Рахимова
Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Они не смогли жить без своих вторых половинок...

Рассказ Александра Грина "Сто верст по реке", который вышел в 1916 году, оканчивается фразой: "Они жили долго и умерли в один день". Эти слова стали символом долгой, счастливой супружеской жизни. Но так бывает не только в сказках.

Например, точно известно, что святые Петр и Феврония Муромские преставились к Господу не только в один день, но и даже час. А сколько примеров такой любви среди наших современников!

Певица Алла Йошпе умерла 30 января 2021 года на 84-м году жизни. Смерть любимой подкосила Стахана Рахимова, спустя 40 дней после кончины возлюбленной он тоже умер. Позже дочь Татьяна Рахимова рассказала в интервью о странных совпадениях, связанных со смертью родителей. Мол, мать и отец шли к смерти с идентичными симптомами, и лежали оба по две недели. "И два раза нам так же, как и маме, говорили, что мы можем забрать; ровно два раза мы за папой так же, как за мамой, приезжали, а нам его не отдавали. В общем, как были дуэтом, так и остались". В браке они прожили 60 лет.

Актер Владимир Зельдин умер 31 октября 2016 года, не дожив чуть больше трех месяцев до своего 102-го дня рождения. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность. А уже 28 января 2017 скончалась и его жена Иветта Капралова. Ее похоронили рядом с мужем на Новодевичьем кладбище. Они были вместе 52 года.

Актриса Инна Чурикова скончалась 14 января 2023 года в возрасте 79 лет после продолжительной болезни (множественные кисты головного мозга). Ее супруг Глеб Панфилов пережил жену на семь месяцев и скончался 26 августа того же года. Инна Чурикова и Глеб Панфилов прожили в счастливом браке 52 года.

Родители актрисы Светланы Немоляевой -  кинорежиссер Владимир  Немоляев и звукооператор Валентина Ладыгина прожили вместе почти 60 лет. И ушли друг за другом с разницей в несколько месяцев.
Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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