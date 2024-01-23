"Боялись даже смотреть": стало известно о страхе шоу-бизнеса перед Пугачевой

Нателла Крапивина назвала Аллу Пугачеву "скифским золотом"

У Аллы Пугачевой появились новые защитники. На этот раз выгораживать сбежавшую Примадонну бросилась Нателла Крапивина, которая когда-то работала продюсером у Лободы. В шоу, которое она запустила на своем YouTube-канале, Нателла заявила, что весь шоу-бизнес боялся Пугачеву, а о ее появлении узнавали по скрипу колес автомобиля и тут же замолкали.

Крапивина считает, что сказать то же самое в глаза никто из коллег никогда не смог бы. А поливать грязью Пугачеву начали только после ее отъезда. Натэлла заявила, что Алла Борисовна – это настоящая драгоценность российской эстрады, она сравнила певицу со "скифским золотом", цитирует Крапивину телеканал "360". На этом продюсер не остановилась. Заступница заявила, что опустившиеся до уровня хейта звезды унижают сами себя.

Известно, что Нателла Крапивина была знакома с Аллой Пугачевой и даже один раз сфотографировалась с Примадонной. После этого экс-продюсер питает особые чувства к Алле Борисовне и защищает ее при каждом удобном случае.

Ранее стало известна истинная причина "отмены" Киркорова. Сообщается, что дело не обошлось без Пугачевой.