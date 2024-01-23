Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
51-летний вокалист и гитарист музыкального коллектива Markscheider Kunst Сергей Ефременко скончался в Петербурге, о чем стало известно сегодня, 23 января. Музыканту оставалось дожить всего день до своего 52-летия.
Близкие сообщили, что Сергей ушел из жизни после полудня, скончавшись в реанимационном отделении Покровской больницы. В окружении певца не стали указывать точную причину, отметив, что смерть наступила вследствие развития хронических заболеваний.
Как отмечает "Пятый канал", накануне своей кончины Ефременко давал концерт в Петербурге, приуроченный к его дню рождения. Однако последние дни артист чувствовал себя далеко не лучшим образом, хотя не слишком заострял внимание на своем здоровье. После концерта в Петербурге планировал дать еще пару выступлений в Москве.
Каждый шаг нашего президента под пристальным вниманием
Некоторые политики стараются усугубить ситуацию