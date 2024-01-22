Стало известно о недоумении Орбакайте после отмены концертов в России

Команда артистки не понимает, откуда вдруг пошла волна отмен запланированных концертов

Кристина Орбакайте еще недавно блистала на всех федеральных каналах, с улыбкой выходя на сцену в новогодних концертах. Но с гастролями у дочки Примадонны внезапно не задалось. Концертный директор Орбакайте заявил, что вся команда певицы, как и она сама, в недоумении от происходящего.



"Непонятно, на каком основании теперь происходит это, зачем, из-за чего", – заявил Александр Качан.

Концерт исполнительницы хита "Танго втроем" отменили в Бурятии по просьбе общественников-ветеранов, возмущенных молчанием Орбакайте по поводу спецоперации и тем, что она, живя в Америке, ездит в Россию на заработки.

После начала спецоперации волей-неволей перетрясло весь шоу-бизнес. Одни резко осудили СВО и уехали из России, другие выказали патриотизм и начали помогать воюющим регионам. Нашлись и те, кто вслух не заявлял о негативе в сторону СВО, но и открыто поддерживать страну не стал, пытаясь удержаться сразу на двух стульях. Однако общественность не купилась на смиренное молчание ушлых артистов и начала шерстить ряды звезд. На сей раз "на карандаш" попала Кристина Орбакайте.

52-летняя артистка собралась проехаться с гастролями по России, но внезапно процесс забуксовал. В некоторых регионах возмущенные общественники потребоали отменять концерты хитрой певицы и кое-где уже добились успеха.

На Камчатке концерт певицы пока планируется, в Бурятии уже сорван. Под вопросом пока Новосибирск, где Орбакайте планировала петь в праздничные даты марта. Причина, по которой требуют убрать из графика выступления дочери Примадонны, это в основном ее молчание и жизнь на две страны.

В гастрольном графике еще сохранились Петербург, Красноярск, еще не отменены концерты в Чите, Братске, Хабаровске и Иркутске. Но не исключено, что и там вспыхнет волна возмущения общественности.

Ранее мы писали, что Кристина Орбакайте шокировала публику резко изменившейся внешностью.

