"Горько": озвучена дата свадьбы 56-летнего Киркорова с молодой красавицей Тур

"Горько": озвучена дата свадьбы 56-летнего Киркорова с молодой красавицей Тур
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Большая радость для поклонников

Филипп Киркоров до сих пор был женат всего раз – в 1994—2005 годах он состоял в браке с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой, был ее четвертым мужем. Но сейчас все идет к тому, чтобы исполнителю снова поставить штамп в паспорте.

Избранницей, судя по всему, стала завидная невеста – Татьяна Тур. Это одна из самых влиятельных в российском шоу-бизнесе фигур. Продюсер, генеральный продюсер центров Sound Media, GUTSERIEV MEDIA и концертного зала Live Arena. Вместе с Тур Киркоров появляется в последнее время везде – от премий и премьер до "голой" вечеринки у Насти Ивлеевой.

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Впервые о помолвке с красавицей Татьяной стало известно на церемонии "Золотой граммофон" в ноябре прошлого года, где 56-летний король российской эстрады появился роскошным обручальным кольцом. Это была сенсация! Позже Филипп назовет Татьяну самым ярким бриллиантом, который он встречал.

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Теперь же стала известна и дата свадьбы. Татьяна Тур ответила на этот вопрос однозначно и емко: "В этом году". Судя по всему, это будет главное светское событие года. Так что готовим легкие, чтобы громче всех кричать "Горько!" Тане и Филиппу. 

Источник: Утро.ру
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