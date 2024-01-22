Лежит под капельницей: врачи пытаются спасти 89-летнюю Талызину

Лежит под капельницей: врачи пытаются спасти 89-летнюю Талызину
Кадр: YouTube.com
Вердикты медиков неоднозначные

Валентина Талызина накануне своего 89-летия попала в больницу. Актрису пришлось экстренно госпитализировать в одну из столичных клиник из-за бронхопневмонии. Об этом сообщают источники.

Ранее спектакль с ее участием в тестре Моссовета отменили. Там пояснили, что решение приняли из-за внезапной болезни Талызиной. 

Дочь актрисы подтвердила информацию о госпитализации. Оказалось, что артистке внезапно стало плохо, когда она находилась дома. Медики приехали на экстренный вызов и обнаружили у нее обострение хронической легочной болезни. 

Сейчас 89-летняя знаменитость лежит под капельницей в палате, врачи пытаются ее спасти. Подробностей ее состояния нет, а данные о диагнозе разняться. Одни источники утверждают, что у Валентины Талызиной нашли короновирус, а другие, напротив, указывают, что тест на ковид дал отрицательный результат.

Ранее от последствий коронавирусной инфекции скончался отец Валерия Меладзе. Из-за этого артист прервал свой гастрольный тур. 

Источник: Mash
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